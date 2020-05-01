تردد التلفزيون الأردني الرسمي الجديد على عرب سات ونايل سات – دروس التوجيهي 2020

استطاع التلفزيون الأردني الرسمي أن يقدم منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا في الأردن، دروساً تعليمية رقمية لجميع المراحل التعليمية، خاصة الدروس المتعلقة بدروس الثانوية العامة "التوجيهي"، وذلك مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة في الأردن 2020.

وسجلت محركات البحث العالمية بحث المتابعين الأردنيين على تردد قناة التلفزيوني الأردني الرسمي، التي أضحت قبلة طلبة الثانوية العامة في الأردن 2020، نظراً لما تقدمه موادٍ ودروس ونصائح تعليمية، في ظل أزمة فيروس كورونا.

وتحاول وزارة التربية والعليم الأردني تمكين التعلّم عن بعد وسد فجوة تكافؤ الفرص بين الطلاب قدر المستطاع، لاسيما أن هنالك وسائل تعليمية متاحة للطلبة في الصفوف المختلفة، فهناك منصة darsak.gov.jo وثلاث قنوات عبر التلفزيون الأردني ؛ درسك ١ من الصف الأول وحتى الصف السادس، درسك ٢ من الصف السابع وحتى الصف الحادي عشر، وقناة التلفزيون الرياضية لطلبة التوجيهي، حتى يتاح للجميع فرصة لرؤية المحتوى التعليمي بوسائل متعددة.

تردد قناة التلفزيون الاردني الجديد على عرب سات ونايل سات:

يشار إلى ان تردد التلفويون الأردني الرسمي بدأ البث على تردد جديد هو 12379 عامودي بعد توقف بثه على التردد السابق 034 12 افقي .

وقال مدير ادارة الهندسة سفيان النابلسي ان مشاهدي قنوات نايل سات بإمكانهم التقاط القناة الأردنية على التردد 12379 عامودي إضافة إلى أقمار عربسات التردد 12054 عامودي والقمر الأوروبي هوت بيرد 12654 أفقي.