حقيقة وفاة الفنان المصري عادل امام جراء اصابته بأزمة قلبية حادة

تضرب الشائعات بين الفينة والأخرى مشاهير الفن والسياسة وكرة القدم، آخر تلك الشائعات كانت من نصيب الفنان المصري المعروف عادل إمام، لاسيما في ظل ذروة عرض مسلسله فلانتينو على قناة ام بي سي.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده "وفاة الممثل المصري الكبير عادل إمام في شهر رمضان جراء ازمة صحية ألمت به"، وهو ما دفع نشطاء آخرين للتساؤل عن حقيقة وفاة عادل أمام.

وجاءت أنباء وفاة عادل إمام، بعد أن شهد مسلسل الاختيار الذي يجسد شخصية الشهيد المنسي في سيناء، مُشاركة نجله محمد الذي توفي في المسلسل في إطار الصراع المستمر بين الجيش والجماعات هناك.

ويعبر الفنان عادل أمام من اكثر الشخصيات التي تتعرض من وقتٍ لآخر الى شائعات، إذ دأب مروجو الشائعات على نشر أخبار تتعلق بصحة الفنان عادل إمام منذ 8 سنوات، وفي كل مرة كانت عائلة الفنان إمام تخرج وتنفي الأخبار، وفي آخر مرة خرج هو شخصياً وقال: أنا مستغرب من الناس اللي بتروج لخبر موتي، أنا عاوز اقولهم انتو عايزيني أموت ليه.

أما بخصوص الأنباء المتداولة حاليا في مواقع التواصل، فلم يتم نفيها أو تأكيدها من مصدر رسمي، لكن في نفس الوقت لم يجرِ نشرها عبر أي من المنصات الفنية أو الرسمية المصرية وكذلك العربية حتى لحظة نشر هذا النص.

وبلغ الممثل عادل إمام من العمر 79 سنة، إذ أنه من مواليد السابع عشر من شهر مايو 1940 في المنصورة، وهو متزوج من هالة الشلقاني ولديه عدد من الأبناء، الفنان محمد، المخرج رامي إمام، وسارة.

ويعتبر عادل إمام أحد أشهر الفنانين في الوطن العربي وأعلاهم أجرا، إذ أنه يشارك في السباق الدرامي الرمضاني الجاري بمسلسل فلانتينو الذي يتضمن نخبة من نجوم التمثيل المصريين وعدد من الأسماء الشابة الجديدة.

وأعمال الفنان عادل إمام تتحدث عنه، كونه عمل في المسرح والسينما والمسلسلات، التي كان آخرها صاحب السعادة، عوالم خفية، فرقة ناجي عطا الله، العراف، مأمون وشركاه، وغيرها العشرات من الأفلام والمسلسلات.