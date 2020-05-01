الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن هجوماً صاروخياً على الجولان السوري

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة، هجوماً صاروخاً على مناطق في الجولان السوري المحتل.

وأوضحت وكالة "سانا" السورية الرسمية التي أوردت الخبر، بأن "مروحيات العدو الإسرائيلي اعتدت بعدة صواريخ من أجواء الجولان السوري المحتل على مواقع في المنطقة الجنوبية".

وشددت الوكالة على أن الأضرار اقتصرت على الماديات فقط، بينما لم يتم إصدار أي تعليق من قبل الجانب الإسرائيلي.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن بين الفينة والأخرى غارات على دمشق والجولان السوري، بزعم أنها تستهدف القوات المدعومة إيرانياً التي توسع وجودها في الأراضي السورية.

وسبق أن تعهدت الحكومة الإسرائيلية وخاصة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بمنع إيران والقوات الموالية لها من التمركز عسكريا في سوريا.