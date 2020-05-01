طقس فلسطين: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خلال الأسبوع

يطرأ اليوم الجمعة الموافق 01 مايو 2020، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو ربيعياً معتدلاً ودافئاً نهاراً، وتميل الحرارة الى الإنخفاض في ساعات المساء ليصبح الجو بارداً ليلاً خاصة في المناطق الجبلية .

وتكون الرياح اليوم غربية خفيفة السرعة، مع ارتفاع كبير في نسبة رطوبة الأجواء.

اما يوم غدٍ السبت فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويبقى الجو ربيعياً لطيفاً نهاراً ومائلاً للبرودة الى بارد في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

أما بعد غدٍ الأحد، فيطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الجو معتدلاً وشديد الدفئ نهاراً، ودافئاً نسبياً في ساعات الليل وتكون الحرارة حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

أما يوم الاثنين فلا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتسود اجواء ربيعية وصحوة غالباً في ساعات النهار ، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً بشكل عام، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية.

ويوم الثلاثاء يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتتكاثر السحب في السماء خلال ساعات النهار ، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح ، كما تسنح الفرصة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار في بعض المناطق ، وتكون الرياح شمالية غربية نهاراً تتحول الى جنوبية غربية في المساء والليل مع هبات نشطة خصوصاً في الجبال.