اسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة 01-05-2020

يهتم الفلسطينيون بالتعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، خاصة سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي.

ويبدي الفلسطينيون اهتمامهم بأسعار العملات، كون غالبية معاملاتهم تتم إما عن طريق الدولار الأمريكي، أو الشيكل الإسرائيلي.

كما، ونود الإشارة هنا إلى أن أعدداً كبيراً من المؤسسات الفلسطينية تصرف رواتب عملائها موظفيها بالدولار الأمريكي، إلى جانب أن عدد كبير من الحوالات المالية من خارج القطاع تكون غالباً بالدولار الأمريكي.

ونلفت عنايتكم أن اهتمام الفلسطينيين يزداد لمعرفة سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل في شهر رمضان المبارك بسبب ارتفاع اعداد الحوالات المالية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من ذويهم المغتربين.

ونرصد لكم سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل اليوم الأحد 01-05-2020، إلى جانب أسعار صرف العملات الأجنبية الأخرى: