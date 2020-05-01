طريقة عمل الكركديه الساخن والبارد و15 فائدة مذهلة للمشروب الأحمر!

يعتبر الكركديه المشروب المفضل لدى المسلمين في شهر رمضان المبارك، لاسيما عند السوريين والفلسطينيين والمغاربة، إذ يعتبر مشروب الكركديه أحد الطقوس الرمضانية التي لا تحلو السفرة إلا بوجوده.

ويشرب الكركديه إما ساخناً وإما بادراً، لكن غالبية الصائمين يفضلون أن يكون الكركديه بارداً، وذلك بعد صيام يومٍ طويل، يكونون بحاجة إلى ما يطفأ ظمائهم.

ويوجد 4 استخدامات أساسية للكركديه، فيمكن أن يكون نبات زينة، وتستخدم السيقان للعلاج، ويحافظ الكركديه على درجة حرارة الجسم، ويمكن أن يستخدم كصبغة حمراء للشعر وتكثيفه.

ما هو الكركديه

نبات ينمو في شجر يصل إرتفاعه إلى 2 متر، وله سيقان حمراء ويتم زراعته في الكثير من البلدان، وخاصةً السودان.

العناصر الغذائية في الكركديه

أملاح معدنية مثل الفسفور والحديد والكالسيوم.

حمض الإسكوربيك والألياف والبروتينات.

مضادات أكسدة ومواد رافعة للمناعة مثل الثيامين والنياسين والكاروتين والريبوفلافين.

فوائد الكركديه البارد

يوقف الشعور بالعطش وينعش الجسم.

يخفض مستوى الضغط في الدم.

تخليص الجسم من السموم كونه مدر طبيعي للبول، كما أنها ينظف الكلى.

يساهم في حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد.

فوائد الكركديه الساخن

يخفض نسبة الضغط في الدم.

يزيد سرعة الدورة الدموية وبالتالي ينشط القلب.

ينشط الجهاز العصبي والدماغ.

تنظيم عملية الهضم.

يقلل آلام الدورة الشهرية لدى المرأة.

يساعد في القضاء على الميكروبات في الجسم.

يمنح من يشربه شعور بالشبع، وبالتالي تقليل كم الطعام الذي يتناوله.

أضرار الكركديه

في حالة شربه بصورة زائدة، فإنه يؤثر على ضغط الدم لدى الإنسان الطبيعي، فيخفضه بصورة كبيرة.

يجهد عضلة القلب إذا تم تناوله كثيراً، وذلك لأنه ينشطها ويسرعها، فيؤدي لحدوث بعض الإضرابات في وظائف القلب.

طريقة عمل الكركديه البارد

ينقع في ماء مغلي، ويترك حتى يبرد ثم يوضع في الثلاجة قليلاً ويخفف بالماء، ثم يضاف له السكر حسب الرغبة.

طريقة عمل الكركديه الساخن

ينقع الكركديه في ماء مغلي، ثم يخفف ويشرب وهو دافيء بعد إضافة السكر.