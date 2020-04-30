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تقديرات إسرائيلية: القرصة مواتية لإبرام صفقة تبادل أسرى مع "حماس"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:53 - 30 ابريل 2020
صور الاسرى الإسرائيليين لدى المقاومة بجانب الناطق باسم القسام ابو عبيدة (تصميم) صور الاسرى الإسرائيليين لدى المقاومة بجانب الناطق باسم القسام ابو عبيدة (تصميم)
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كشفت عائلة الجندي الإسرائيلي "هدار غولدين" المحتجز لدى كتائب القسام منذ عام 2014، أن يرون بلوم المكلف من قبل نتنياهو بإدارة ملف الأسرى والمفقودين الإسراسيلين أبلغهم رسميا بأن هناك اتصالات بين المسؤولين "الإسرائيليين" والحركة عبر طرف ثالث للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى.

وقالت العائلة في بيان مقتضب: هناك فرصة فورية لاستعادة ابننا هدار والجندي أورون شاؤول والمواطنين منغيستو والسيد، وأن إضاعة هذه الفرصة الآن سيكون عدم مسؤولية وطنية".

وعلى أثر إعلان هائلة الجندي هدار غولدين، سمح بالنشر أمس، أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عقد الأسبوع الماضي جلسة خاصة للجنة الوزارية لشؤون الأسرى والمفقودين شارك بها يرون بلوم لإطلاع أعضاء اللجنة على تقدم الاتصالات مع "حماس".

وقالت الإذاعة الإسرائيلية صباح اليوم، إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى وجود فرصة للتوصل إلى صفقة مع "حماس" بهذا الخصوص ولإمكانية التوصية إلى تفاهمات للتهئى في ظل أزمة كورونا.

وسبق أن نقلت الصحف الإسرائيلية الأسبوع الماضي عن مسؤولين أن هناك تقدما في الاتصالات الجارية مع "حماس" عبر طرف ثالث، لكن الفجوة بين الطرفين لا تزال كبيرة.

 

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