الخطر قادم.. دائرة تفشي "فيروس كورونا" تتسع في دولٍ عربية

ارتفعت اليوم الخميس، أعداد ضحايا فيروس كورونا في عدد من الدول العربية، وسط استمرار إجراءات الإغلاق الاحترازية للحد من وصول عدوى الفيروس لأشخاص جدد.

وخلال الـ24 ساعة الأَخيرة سجلت دول السعودية والإمارات والكويت والمغرب وفيات وإصابات جديدة بكورونا.

وسجلت دول قطر والبحرين ولبنان إصابات جديدة بالفيروس.

وأقر البنك الدولي دعما بقيمة 20 مليون دولار للقطاع الصحي في تونس لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

السعودية

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل 5 وفيات بالفيروس، ليصل المجموع 162.

وأضاف العبد العالي، أن حالات الشفاء بلغت 3163 من إجمالي الإصابات، بعد تعافي 210 مرضى.

وأعلن عن تسجيل 1351 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 22 ألفا و753 حالة.

قطر

من جهتها، سجلت وزارة الصحة القطرية 845 إصابة بكورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 12 ألفا و27.

وذكرت الوزارة في بيان، أن عدد المتعافين بلغ ألفا و372، بعد تسجيل 129 حالة شفاء.

وأردفت أن عدد الوفيات استقر عند 10، من إجمالي المصابين.

الإمارات

سجلت وزارة الصحة الإماراتية 7 وفيات بالفيروس و552 إصابة، بعد إجرائها فحوصات لأكثر من 27 ألف شخص.

وأضافت أن 100 حالة تماثلت للشفاء.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 12 ألفا و481، منها 105 وفيات، وألفان و429 حالة شفاء، بحسب المصدر نفسه.

الكويت

من جانبها، سجلت وزارة الصحة الكويتية حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 26، إلى جانب 284 إصابة ترفع العدد إلى أربعة آلاف و24.



وأوضحت الوزارة في بيان، أن ألفين و459 مصابا يتلقون الرعاية الطبية حاليا، 66 منهم في العناية المركزة.

البحرين

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة عبر "تويتر"، تسجيل 116 إصابة بكورونا، إلى جانب تعافي 40.



وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات في المملكة ارتفع إلى 3 آلاف و37، منها 8 وفيات وألف و495 حالة

المغرب

في السياق، أعلنت وزارة الصحة المغربية ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 4 آلاف و423، عقب تسجل عن 102 إصابة جديدة.



وبلغ عدد المتعافين من المرض 984، بعد تماثل 56 مصابا للشفاء.



وخلال ساعات المساء، أعلنت الوزارة عن وفاتين بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 170 حالة.

لبنان

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 4 إصابات بين الوافدين مؤخرا إلى البلاد، ليرتفع الإجمالي إلى 725.



وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إنها لم تسجل أي حالة وفاة ليستقر الرقم عند 24.

البنك الدولي يدعم تونس

وافق البنك الدولي، على تقديم قرض لتونس بقيمة 20 مليون دولار، يخصص لدعم القطاع الصحي في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وجاء في بيان أصدره البنك الدولي الخميس، أن القرض يهدف لتعزيز قدرات القطاع الصحي في تونس لمواجهة كورونا، مشيرا أن المبلغ يندرج ضمن برنامج (كوفيد–19) الذي أعلنه البنك لمساعدة البلدان النامية.

ويضاف القرض، إلى مبلغ سابق حصلت عليه تونس قبل أيام بقيمة 15 مليون دولار.

ولم تسجل تونس، خلال الـ24 ساعة، أي إصابات أو وفيات بفيروس كورونا، حتى مساء الخميس.

وبلغ إجمال الإصابات بالفيروس في تونس 980 حالة، بينها 294 حالة تعافٍ، و40 وفاة.

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