رابط الفحص.. "التنمية" تصدر تنويهاً مهماً بشأن صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر 4/2020



اعلنت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الخميس، عن صرف المنحة القطرية 100 دولار عن دفعة شهر 4/2020 يوم السبت الموافق 2/5/2020 لـ 100 الف اسرة متعففة في قطاع غزة.

وأوضحت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه أن من سيحصل على المنحة القطرية هم الفئات التالية:



* كل من استلم اقل من 10 مرات وعدد افراد اسرته 6 أفراد فأكثر



* كل من استلم 10 مرات وعدد افراد اسرته 6 أفراد فأكثر سيحصل على المنحة ايضا



وأكدت الوزارة ان عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 100 ألف أسرة، بواقع 100$ للأسرة الواحدة ، مع العلم أنه لم يتم اضافة أي اسماء جديدة ضمن الكشف الحالي.



وأشار إلى أن التسليم سيتم وفقاً للآلية التي ستنفذ بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة لضمان تحقيق معايير السلامة للمستفيدين والحفاظ على مسافات كافية بين المستفيدين، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.