طهران: انتقامنا لدماء سليماني من الولايات المتحدة لم ينته بعد وهناك "عقاب مزدوج"

قال أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محسن رضائي "إن انتقام إيران من الأمريكيين لم ينته بعد، وربما يقود أي خطأ أمريكي آخر، إلى تنفيذ القسم الأخر من انتقامنا هناك وسنسميه العقاب المزدوج".

وأضاف رضائي في تصريحات صحفية إن ايران ردت بشدة على اغتيال قاسم سليماني، بعدما طلبت المقاومة العراقية والمقاومة الإقليمية منها اتخاذ إجراء ضد الولايات المتحدة، وهو ما فعلته لاحقا.

وتابع رضائي: الأمريكيون لجؤوا إلى الكذب للتغطية على خسائر انتقامنا في عين الأسد.

وأشار إلى أن ترامب "اضطر إلى التراجع لأنه لا يريد استمرار الصراع وكان على يقين من أنه إذا فعل شيئًا آخر، فسوف يواجه ردا أقوى هذه المرة".

وأوضح "لقد كسرت دولة من دول العالم الثالث شوكة أمريكا ووجهت للمرة الأولى صفعة قاسية لها".

واستطرد "كانت صواريخنا دقيقة، ولم يكن بمقدور الأمريكيين في السماء تفجير أي من صواريخنا، ولم يكن استعراض قوتنا أقل وقعا من الخسائر التي لحقت بالأمريكيين لقد حققنا انتصارا كبيرا وانتقاما شديدا في عين الأسد".

وردا على سؤال هل انتهى انتقام إيران من الأمريكيين؟ أجاب رضائي: "لا يمكننا القول بأن انتقامنا قد انتهى".

وأكد "ربما يقود أي خطأ أمريكي آخر، إلى تنفيذ القسم الأخر من انتقامنا هناك وسنسميه العقاب المزدوج".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت فجر الثالث من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وفي 8 يناير/ كانون الثاني، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، بينها قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.

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