المالكي يعلق على تقرير الجنائية الدولية بشأن اختصاصها على الأرض الفلسطينية

رحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، مساء اليوم الخميس، بتقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الذي صدر اليوم، والذي خلصت فيه إلى أنها، وبناء على المذكرات التي تقدم بها المشاركون من الدول والجهات والمنظمات غير الحكومية وممثلي الضحايا، ما زالت ترى أن للمحكمة الجنائية الدولية اختصاصاً على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وجاء فيه أيضاً أن المحكمة تطلب، بناء على ذلك، من الدائرة التمهيدية الأولى أن تؤكد أن "الإقليم" الذي يجوز للمحكمة أن تمارس عليه اختصاصها بموجب المادة 12 (2) (أ) يشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

وشكر المالكي، في بيان صحافي، جميع الجهات والدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية التي شاركت في التأكيد على الحقائق التي تنسجم مع أن الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية الدولية تقع على الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

وأشار المالكي إلى أن "دولة فلسطين، ومن خلال وزارة الخارجية، قدمت مرافعة مكتوبة إلى المحكمة حول اختصاصها الجغرافي على أرض دولة فلسطين في 24 مارس/ آذار الماضي".