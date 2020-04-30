تضارب الأنباء بشأن وفاة امرأة فلسطينية وأولادها الثلاثة بسبب اصابتهم بكورونا في ألمانيا

تضاربت الأنباء حول وفاة امرأة فلسطينية وأطفالها الثلاثة، نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا.

ونشرت وسائل إعلام محلية خبراً مفاده وفاة أم واطفالها الثلاثة، نتيجة اصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد_19).

في السياق، قالت عائلة الكتري في مدينة غزة: "كان الخبر الاول والذي وصل العائلة في غزة عن وفاة زوجة الطبيب الدكتور ايمن الكتري الدكتورة امل محارب واولاده الثلاثة هيا وحلا وياسين، ومع تواصلنا مع السفارة في المانيا تبين أن الاطفال لم يتوفوا، والأنباء تتحدث عن وفاة والدتهم لكن هذا الخبر أيضا غير مؤكد كون ان اسمها لم يذكر في قائمة الوفيات ".

وأعلنت الخارجية الفلسطينية تسجيل 1242 إصابة و62 حالة وفاة بفيروس كورونا، وتعافي 478 بين أبناء الجاليات الفلسطينية حول العالم.