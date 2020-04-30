افحص الآن: رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار – دورة شهر 4- 2020

فعَلَتْ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع اليوم الخميس، رابط المنحة القطرية 100 دولا لدورة شهر ابريل – 2020، وذلك بعد اعلان السفير محمد العمادي موعد صرف المساعدات القطرية السبت المقبل 1 مايو.

وذكرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدء صرف المنحة الأميرية القطرية 100 دولار للأسر المتعففة اعتباراً من يوم السبت الموافق 02-05-2020 وحتى الخميس 14-05-2020.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها في "فيسبوك"، أن الصرف سيكون في جميع فروع مكاتب البريد من 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا.

وأكدت أن الصرف أصحاب الوكالات سيكون يوم الاحد الموافق 16-04-2020.

وذكرت الوزارة أن الصرف سيكون وفق آلية خاصة جداً تراعي جهود مواجهة فيروس كورونا، وهي كالتالي:

-توزيع أسماء المستفيدين من المنحة أبجدياً .

-سيتم تخصيص موعد الصرف لكل مستفيد (تاريخ اليوم – ساعة الصرف)، بالإضافة الى مكتب البريد.

-سيتم تفعيل الأسماء لكل يوم حسب ساعة الصرف، ولن يتم الصرف لاي مواطن الا حسب الوقت المحدد له.

ملاحظة ( سيتم ارسال رسالة بموعد و مكان الصرف لمن لديه تطبيق التسجيل الموحد على الاجهزة الذكية )

ودعت الوزارة إلى الالتزام بالتعليمات التالية:

1. الصرف للمستفيد شخصياً مصطحباً بطاقة الهوية

2. اصطحاب صورة عن الهوية الشخصية

3. التوقيع وكتابة رقم الجوال على سند الصرف عدد 2

4. احضار قلم شخصي للتوقيع وينصح بتوفير وسيلة الوقاية الشخصية كمامة.

5. سيتم تحديد أعداد المستفيدين داخل المكتب، ويرجى الالتزام بتعليمات شرطة حفظ الأمن والنظام.

6. سيتم توفير مواد لتعقيم ايدي المستفيدين قبل الدخول لمكاتب البريد

7. يتوجب على المستفيد المصاب لديه أعراض الانفلونزا أو يعاني من أمراض الجهاز التنفسي الاتصال عدم الحضور لصرف الدفعة على أن يتم الصرف عبر وكالة خاصة في نهاية موعد الصرف.

8. يرجى المحافظة على المسافة بين كل مواطن وآخر بحيث لا تقل عن واحد ونصف متر خارج مكتب البريد (طابور الانتظار خارج المكتب).

9. إيقاف آلية التفعيل المسبق للمستفيد.

10. الصرف لأصحاب الوكالات بعد انتهاء عملية الصرف.

وطالبت وزارة الاتصالات بغزة بالالتزام التام بمكتب البريد المخصص لكل مواطن، والالتزام بموعد ووقت الصرف المحدد، حيث بإمكان المستفيدين الاستعلام عن تفاصيل المنحة الاميرية القطرية من خلال الرابط الالكتروني التالي: http://query.gov.ps او زيارة الموقع الالكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.