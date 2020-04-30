إصابة رئيس الوزراء الروسي بفيروس كورونا

أصيب رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الخميس، بفيروس كورونا (كوفيد_19).

وأبلغ رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد وأنه بدأ بتطبيق الحجر المنزلي.

وقال ميشوستين في محادثة فيديو مع الرئيس الروسي: "عزيزي فلاديمير بوتين؛ أصبح من المؤكد للتو أن الاختبارات التي أجريتها حول فيروس كورونا المستجد أعطت نتيجة إيجابية".

وأضاف ميشوستين: "وفي هذا الصدد ووفقا لمتطلبات الصحة العامة، يجب أن ألتزم بالحجر الصحي المنزلي، وأتبع تعليمات الأطباء".

وقال ميخائيل ميشوستين في ختام كلمته مع الرئيس الروسي: "يجب أن أقوم بذلك لحماية زملائي في العمل".

من جهة أخرى، وجه ميشوستين كلمة للشعب الروسي قال فيها: "أريد أن أناشد مرة أخرى جميع مواطني بلدنا، أخذ مشكلة عدوى فيروس كورونا المستجد وانتشاره على محمل الجد قدر الإمكان، خصوصا في العطلة القادمة، وأطلب منكم جميعًا البقاء في المنزل والامتثال لجميع متطلبات الحماية اللازمة".