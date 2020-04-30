سرايا القدس تزور منزل عائلة الشهيد القائد بهاء أبو العطا وشهداء معركة صيحة الفجر

نظمتْ سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس، مسيراً عسكرياً شرق مدينة غزة، زارت خلاله منزل عائلة قائد اركان المقاومة الفلسطينية بهاء أبو العطاء "أبو سليم"، وشهداء صيحة الفجر.

وانطلق المسير العسكري تجاه منزل الشهيد القائد بهاء أبو العطا، والتقوا بعائلته وعلى رأسهم والده وابنائه، الذين جددوا التمسك بطريق الجهاد والاستشهاد وصولاً لتحرير فلسطين كل فلسطين.

وجاب المسير شوارع مدينة غزة، حيث طاف على عوائل شهداء معركة صيحة الفجر، لتؤكد العائلات المجاهدة انهم سيمضون في نفس الطريق الذي سار عليه أبنائهم.

وتأتي تلك الزيارات التي تنظمها سرايا القدس بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 2020.

















































































