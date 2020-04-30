مرفق رابط الفحص.. تنويه مهم بشأن صرف المنحة القطرية لشهر 4 - 2020

أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، اليوم الخميس، تنويهاً مهماً بشأن صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر 4 - 2020 يوم السبت الموافق 1 مايو 2020.

ونوهت الوزارة إلى ضرورة التزام المستفيدين بمكتب البريد المخصص لكل مواطن، والالتزام بموعد ووقت الصرف المحدد.

كما، نوهت الوزارة للمستفيدين بضرورة الحضور شخصياً لاستلام المساعدة، مع جلب الهوية الشخصية للتأكد من بيانات المستحق.

كما، دعت المستفيدين لاصطحاب صورة عن الهوية الشخصية، وضرورة التوقيع وكتابة رقم الجوال على سند الصرف عدد 2.

ودعت المستفيدين لضرورة جلب قلم شخصي لكل مواطن، خشية من فيروس كورونا.

أعلن السفير القطري ورئيس اللجنة القطرية محمد العمادي اليوم الخميس، عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر 4 ابريل 2020، مشيراً إلى ان صرف المنحة سيكون يوم السبت الموافق 1 مايو 2020.

وأوضح العمادي إلى أن المنحة القطرية 100 دولار امريكي ستصرف لحوالي 100 ألف أسرة.

وبيّن العمادي أن عملية الصرف ستتم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، لضمان تحقيق معايير السلامة للمستفيدين والحفاظ على مسافات كافية بينهم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأشار العمادي إلى أن عملية التوزيع ستستمر لنحو أسبوعين، وسيتم تبليغ المواطنين بمواعيد الاستلام المحددة تفاديا لحدوث تكدسات للمواطنين في مكاتب البريد.

وفور اعلان العمادي موعد صرف المنحة القطرية فعلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر 4 ابريل 2020.