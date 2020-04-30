موعد الصرف.. رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر 4

أعلن السفير القطري ورئيس اللجنة القطرية محمد العمادي اليوم الخميس، عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر 4 ابريل 2020، مشيراً إلى ان صرف المنحة سيكون يوم السبت الموافق 1 مايو 2020.

وأوضح العمادي إلى أن المنحة القطرية 100 دولار امريكي ستصرف لحوالي 100 ألف أسرة.

وبيّن العمادي أن عملية الصرف ستتم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، لضمان تحقيق معايير السلامة للمستفيدين والحفاظ على مسافات كافية بينهم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأشار العمادي إلى أن عملية التوزيع ستستمر لنحو أسبوعين، وسيتم تبليغ المواطنين بمواعيد الاستلام المحددة تفاديا لحدوث تكدسات للمواطنين في مكاتب البريد.

وفور اعلان العمادي موعد صرف المنحة القطرية فعلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر 4 ابريل 2020.