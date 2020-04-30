رابط الفحص: العمادي يعلن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار

أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة ستبدأ عملية صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة، يوم السبت الموافق 2/5/2020.

وأوضح السفير العمادي أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 100 ألف أسرة، بواقع 100$ للأسرة الواحدة.

وبيّن العمادي أن عملية الصرف ستتم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، لضمان تحقيق معايير السلامة للمستفيدين والحفاظ على مسافات كافية بينهم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأشار العمادي إلى أن عملية التوزيع ستستمر لنحو أسبوعين، وسيتم تبليغ المواطنين بمواعيد الاستلام المحددة تفاديا لحدوث تكدسات للمواطنين في مكاتب البريد.

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