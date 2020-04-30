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سهلة وسريعة.. طريقة عمل عجينة القطايف خطوة بخطوة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:14 - 30 ابريل 2020
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تعتبر حلوى القطايف من أكثر الحلويات انتشاراً في شهر رمضان المبارك، حيث ارتبط رمضان بطقوس عديدة في بلاد الشام، منها صناعة حلوى القطايف.

ونوضح في السطور القادمة طريقة عمل حلوى القطايف، خطوة بخطوة، واليكم المقادير:

  1. 2 كوب دقيق
  2. 1 كوب سميد
  3. معلقة نشا صغيرة
  4. معلقة كربونة
  5. نصف ملعقة بكينج بودر
  6. 1 كاسة حليب سائل
  7. 2 كوب ماء دافئ

الطريقة عمل القطايف:

  1. توضع جميع المقادير في وعاء، ويتم خفق جميع المكونات ببعضها البعض، حتى تصبح شبه سائلة ولزجة، ويمكن ضربها بالخلاط للحصول على القوام المطلوب
  2. تترك العجينة في وعاء لمدة نصف ساعة، بدرجة حرارة معتدلة، حتى تختمر المكونات.
  3. يتم وضع العجينة في كوب وبعدها وضعها على صفيح ساخنٍ.

 

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