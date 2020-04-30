سهلة وسريعة.. طريقة عمل عجينة القطايف خطوة بخطوة

تعتبر حلوى القطايف من أكثر الحلويات انتشاراً في شهر رمضان المبارك، حيث ارتبط رمضان بطقوس عديدة في بلاد الشام، منها صناعة حلوى القطايف.

ونوضح في السطور القادمة طريقة عمل حلوى القطايف، خطوة بخطوة، واليكم المقادير:

2 كوب دقيق 1 كوب سميد معلقة نشا صغيرة معلقة كربونة نصف ملعقة بكينج بودر 1 كاسة حليب سائل 2 كوب ماء دافئ

الطريقة عمل القطايف: