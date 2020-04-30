طريقة تحضير عجينة وحشوة القطايف 2020

تعتبر القطايف من أشهر الحلويات التي تزين موائد الافطار في شهر رمضان المبارك، حيث لها طريقة عمل وتحضير عجينة وحشوة القطايف 2020، ويرغب بها الناس بأشكال وأطعم مختلفة ويعدونها من أهم انواع الحلويات في رمضان، ناهيك عن الحشوات المختلفة التي يتم حشوها داخل القطايف.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سترفق لكم طريقة تحضير عجينة القطايف وطريقة عمل الحشوة المصنوعة من كريمة الشوكلاتة، إلى جانب طريقة حشو القطايف بورود القشطة.

طريقة تحضير قطايف بكريمة الشوكولاتة

كأسان من الطحين الأبيض.

نصف كأس من السميد الناعم.

3 ملاعق صغيرة من البيكنج باودر

3 كؤوس من الماء.

رشّة من البندق المجروش

طريقة تحضير كريمة الشوكولاتة:

200 غرام من الشوكولاتة.

ملعقة صغيرة من العسل.

كأس من القشطة.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

طريقة تحضير عجينة كريمة الشوكلاتة:

نمزج الطحين مع السميد، البيكنج باودر والماء في وعاء الخلّاط الكهربائي، وتشغيله على سرعة متوسطة حتى تتكون عجينة شبه سائلة وناعمة.

نترك العجينة 15 دقيقة حتى ترتاح قليلاً.

طريقة تحضير كريمة الشوكولاتة

نضع القشطة في قدر سميك القاعدة، ويتم وضعه القدر على نار متوسطة الحرارة حتى تسخن القشطة ولكن دون أن تغلي.

نضيف الشوكولاتة، العسل والفانيلا، ويتم تقليبها بالخليط على نار هادئة حتى تذوب الشوكولاتة تماماً وتتكون كريمة شوكولاتة ناعمة.

نترك الكريمة تبرد بعد رفعها عن النار.

طريقة تحضير عجينة القطايف:

نقوم بتحضير صاج أو مقلاة واسعة، وتحضير صينية قصيرة الحواف ووضع فيها فوطة مطبخ نظيفة.

نضع الصاج أو المقلاة على نار متوسطة حتى تسخن جيدًا.

نسكب كمية من العجينة على الصاج بشكل أقراص وفق ما تريد من الحجم، وننتظر قليلاً حتى تظهر ثقوب على سطح الأقراص ويجف سطحها تماماً.

نرفع أقراص القطايف باستعمال ملعقة عريضة ووضعها على قطعة من القماش، وتترك حتى تبرد.

نمسك قرص القطايف ونغلق طرفه ليتكون قمع صغير، ونملئ القمع بكريمة الشوكولاتة وتزيينه بالبندق المجروش.

نضع القطايف في طبق مناسب للتقديم وتقديمها مباشرة.

طريقة تحضير ورود القطايف بالقشطة

طريقة تحضير القشطة:

كأس ونصف من الحليب.

ربع كأس من الطحين.

ربع كأس من النشا.

كأس من الكريمة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

قطر.

القليل من زهر الليمون للتزيين.

طريقة التحضير

وضع الطحين مع السميد، النشا ، السكر، البيكنج باودر والماء في وعاء الخلّاط الكهربائي ، وتشغيله على سرعة متوسطة حتى تتكون عجينة ناعمة سائلة كعجينة البان كيك.

طريقة تحضير القشطة

نضع الحليب مع الكريمة، الطحين، النشا والسكّر في قدر متوسط الحجم وسميك القاعدة، وخلط المكوّنات بمضرب يدوي إلى أن يذوب السكر والنشا.

نضع القدر على نار متوسطة، ونقوم تقليب الخليط باستعمال ملعقة خشبية عريضة إلى أن يغلي الحليب ويصبح قوامه سميك وتتكون القشطة.

نضع القشطة في طبق واسع وتركها جانباً حتى تبرد قبل الاستعمال.

طريقة تشكيل القطايف للقشطة:

نمسك قرص من القطايف وثنيه أحد أطرافه وغلقه جيًداً، وأخذ قرص ثانٍ من القطايف ووضعه فوق الطرف المُغلق من القرص الأول والضغط عليه حتّى يلتصق جيّداً وبالتالي الحصول على وردة من القطايف.

نضع مقدار من القشطة في وسط وردة القطايف، ونوزع القليل من "القطر" فوقها، ورش القليل من الفستق الحلبي مع بضع من ورقات من ورق الليمون.

بعدها قُم بترتيب ورود القطايف في طبق مزين ومناسب للتقديم للأكل والضيوف.

وهنا نأمل ان نكون في "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" قد قدمنا لكم الطريقة الأمثل لتحضير القطايف في شهر رمضان، بنكهات وأطعم مختلفة، ونأمل أن تنال اعجابكم في شهر رمضان، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات.