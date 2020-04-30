الصحة بغزة: لا اصابات جديدة بكورونا في غزة وانهينا الحجر لـ 2153 شخصًا

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الوزارة في غزة أشرف القدرة، خلال الإيجاز اليومي، إنه تم إجراء 231 فحصًا مخبريًا منذ بداية الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أن جميع النتائج سلبية دون تسجيل أي إصابات جديدة.

وأضاف القدرة أن الوزارة أنهت حالة الحجر الصحي لـ 9 حالات تعافت من الفيروس، ويتم متابعتها منزليًا للاطمئنان على صحتهم، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي حالة انتكاسة أو تطورات صحية مرضية للمتعافين.

وأشار القدرة إلى أن الصحة بغزة تتابع 5 حالات مصابة بالفيروس متواجدة بمستشفى العزل بمعبر رفح.

ولفت إلى أن الصحة، تابعت منذ منتصف الشهر الماضي الرعاية الصحية لـ4093 حالة في مراكز الحجر الصحي، وعمل 769 من الكوادر الطبية والشرطية والخدمات المساندة على رعاية المحجورين.

وأوضح القدرة، أنه تم إنهاء الحجر الصحي لـ 2153 مستضافًا في مراكز الحجر الصحي منذ الخامس من الشهر الجاري وحتى اليوم.

واكد أنه يوجد حاليًا 1940 مستضافًا في 21 مركزًا للحجر الصحي، فيما يقوم 389 من أفراد الطواقم الطبية والشرطة والخدمات المساندة على تقديم الرعاية لهم، مشيرًا إلى أن من مجمل العدد هناك 217 مريضًا يتلقون خدمات مباشرة في مستشفى الصداقة التركي وغيره.

وطالب جميع المواطنين بالالتزام والحذر الشديد في ظل تفشي الوباء في المنطقة، مشيرًا إلى أن الوزارة والجهات الحكومية منذ اللحظة الأُولى لإعلان تفشي المرض في الصين اتخذت جملة من الإجراءات لحماية القطاع من الفيروس.

وجدد القدرة دعوته العالم برفع الحصار عن قطاع غزة وتوفير الأدوية والمستهلكات الطبية والمواد الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.