الاحتلال يكشف عن حجم مشترياته لمواجهة وباء كورونا

كشف وزارة الحرب "الإسرائيلية"، اليوم الخميس، عن كمية المعدات والمشتريات الضخمة التي جلبتها من دول مختلفة لمكافحة وباء كورونا.

وقالت وزارة الجيش في بيان لها، إنه منذ منتصف الشهر الماضي، بدأت بالعمل على جلب المعدات اللازمة للطواقم الطبية من دول مختلفة، مشيرةً إلى أن آخر تلك المشتريات وصلت اليوم من كوريا الجنوبية إلى مطار بن غوريون وعلى متنها 80 ألف عينة فحص مخبري.

وأضافت إنها وفرت 62 مليون قناع "كمامة"، و811 جهاز تنفس اصطناعي من بين آلاف أجهزة أخرى سيتم شرائها ونقلها لوزارة الصحة الإسرائيلية بحلول الصيف.

وأكد الجيش، أنه تم شراء 1.4 مليون ملابس واقية ومقاومة للماء للفرق الطبية، ونحو 403 ألف من الملابس التي يمكن التخلص منها.

وأشارت إلى أنه هبط أكثر من 30 رحلة شحن بضائع جوية تابعة للجيش منذ بداية تفشي فيروس كورونا.

وبينت أن الجيش بصدد شراء المزيد من المواد، مشيرًا إلى أنه سيتم إنتاج مواد أخرى داخليًا وخارجيًا ونقلها لمخازن وزارة الصحة حتى نهاية الصيف.

ولفتت وزارة الحرب، أنها استثمرت مئات الملايين من الشواكل في صناعة إنتاج الأقنعة ومعدات الحماية وأجهزة التنفس كجزء من الاستعداد لموجة أخرى من المرض خلال الشتاء القادم.