يزداد البحث كثيرًا من قبل العمال عن رابط الاستعلام عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 500 جنيه، وهي المنحة التي أقرها رئيس الجمهورية المصرية عبد الفتاح السيسي، لكل الأشخاص الذين تعرضوا لأضرار في معيشتهم، وتأثرت ظروفهم كثيراً بتطبيق حظر التجول.

وأدى انتشار فيروس كورونا في جمهورية مصر إلى تعطل الحياة بشكل كبير، وتأثر عمال اليومية الذين اضطروا إلى الجلوس في منازلهم، والمنحة قدرها 500 جنيه، ويتم الاستفسار عن موعد صرفها عبر موقع القوي العاملة.

الموعد الجديد لصرف منحة العمالة غير المنتظمة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن هناك تغيير في موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة، حيث كان من المقرر أن يتم صرفه منحة ال 500 جنيه للذين تخلفوا عن الصرف في المرحلتين الأولى والثانية، من الأشخاص المستحقين لها في المدة من 6 مايو حتى 10 مايو 2020، وأصبح الموعد الجديد لصرف المنحة من 11 إلى 14 مايو 2020، وذلك لتوافق هذا الوقت مع صرف المعاشات، وسيتم صرف المنحة عبر مكاتب البريد.

صرف منحة الـعمالة غير المنتظمة المرحلة الثانية

كانت وزارة القوي العاملة قد أعلنت عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة، بأنه سوف يبدأ اعتباراً من يوم الاحد الموافق 26 أبريل، وذلك على مستوي جميع المحافظات.

كما تقرر إرسال رسالة sms على هواتف الأشخاص الذين قاموا بالتسجيل في المنحة لتحديد مود الصرف والمكان الذي سيقوم بالصرف منه.