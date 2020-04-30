انتهاء المهلة الممنوحة للمزارعين "الاسرائيليين" في منطقة الغمر

من المقرر أن تنتهي الفترة الإضافية التي منحتها المملكة الأردنية للمزارعين "الإسرائيليين" لحصاد ما كانوا زرعوه من محصول في منطقة الغمر قبل إنهاء العمل بالملحق الخاص في معاهدة السلام الذي كان سمح لإسرائيل بزراعة المنطقة وفق نظام خاص. وفق ما أفادت به وزارة الخارجية الاردنية.

وقال السفير ضيف الله الفايز الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، إن الحكومة كانت سمحت لمزارعين "إسرائيليين" الدخول لمنطقة الغمر لفترة إضافية لحصاد محصولهم تحت القانون الأردني بشكل كامل وبعد الحصول على تأشيرات دخول وليس تحت النظام الخاص الذي انتهى العمل به في العاشر من تشرين الثاني العام الماضي، مضيفا "تنتهي هذه الفترة مساء اليوم".

وكان الملك عبد الله الثاني أكد في العاشر من تشرين الثاني 2019، في خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الثامنة عشرة انتهاء العمل بالملحقين الخاصين في معاهدة السلام.

وكان الملحقان منحا "إسرائيل" حق استعمال في أراضي منطقتي الباقورة والغمر اللتين استعادتهما المملكة عند توقيع معاهدة السلام، وقررت المملكة إنهاء العمل بهما بعد انتهاء مدتهما.

وتبلغ مساحة منطقة الغمر 4235 دونما وهي أراض مملوكة لخزينة الدولة الأردنية.