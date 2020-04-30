تردد قناة الجديد اللبنانية al jadeed الجديد 2020

يبحث الكثيرون عن تردد قناة الجديد اللبنانية al jadeed 2020، التي تبث العديد من الأعمال والبرامج الحصرية في شهر رمضان 2020 وتحظى بمتابعة كبيرة خاصة في لبنان وبلاد الشام. وهي متوفرة على قمر نايل سات منذ عام 2001.

ويتم تحديث التردد الخاص بها كل فترة لمواكبة التغيرات في التكنولوجيا وتقنية القنوات الفضائية، وهذه القناة ملك لرجل الأعمال اللبناني “تحسي الخياط”، وللحصول على التردد الخاص بها نرفقه لكم الآن.

قناة الجديد اللبنانية al jadeed

نوفر لكم تردد الجديد اللبنانية عبر القمر الصناعي نايل سات، لكن دعونا نتعرف علي بداية هذه القناة، حيث كانت بدايتها منذ حقبة التسعينات، وبعد عرضها بعدة سنوات توقفت مرة أخري ولا يعلم أحد السبب، وقد يكون بسبب عدم شهرتها في ذلك الحين باسم “نيو بيتي”، ولكنها عادت من جديد عام 2001.

كانت عودة قناة الجديد مختلفة عن ذي قبل، حيث قامت بتغطية كثيراً من الأمور الاجتماعية والسياسية، وقامت بتوفير كل ما يخص الزوق العام للمتابع العربي، حيث نقلت برامج كثيرة ومتنوعة عبر شاشاتها، بجانب مسلسلات رمضان التي عرضتها وحصلت علي أعلي نسب مشاهدة عام 2010 منذ عشرة أعوام، وما زالت مستمرة في عرض مسلسلات رمضان 2020.

تردد قناة الجديد 2020 على النايل سات

يأتي التردد الخاص بقناة الجديد اللبنانية على النايل سات كما سنرفق لكم الآن.

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الإستقطاب معدل التصحيح للخطأ نايل سات 12130 11316 عمودي “V” 5/6

برامج قناة الجديد 2020

تعرفنا علي تردد قناة الجديد 2020 علي النايل سات، ونتعرف الآن علي قائمة البرامج التي تقوم بنقلها كالآتي: