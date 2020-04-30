7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

أعلنت الإمارات تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، و552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، "كوفيد- 19"، في عموم البلاد.

وأفادت وزارة الصحة الإماراتية بأنها أجرت أكثر من 27 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات وكشفت عن 552 إصابة جديدة بالفيروس التاجي و 100 حالة شفاء و7 حالات وفاة.

وكان ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أكد أمس الأربعاء أن العالم يعيش تحديات جمة بسبب تفشي كورونا، مشددا على أنه لكي يتم تجاوز هذه التحديات، فلا بد من أن يتلازم الإيمان بالقيم الإنسانية.

ووجه آل نهيان رسالة إلى مواطني الإمارات والمقيمين، كتب فيها: "القيم والأخلاق لها دور جوهري في المجتمع، وهذا ما فعله المواطنون والمقيمون على أرض الإمارات، وفي هذا الشهر الفضيل علينا بالتحلي بالصبر وتحمّل المشاق في مواجهة التحديات".

وأضاف: "الأزمة مستمرة وعلاجها يحتاج إلى الصبر والتكاتف ومساندة كل من يعمل لأجل صحة هذا الوطن وسلامته من مواطنين ومقيمين لا نفرق بينهم".

وتابع: "الإمارات قوية وقادرة على الخروج من هذه الأزمة واجتيازها".