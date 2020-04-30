الكويت: القبض على 3 أشخاص حاولوا الهروب من منطقة العزل

قبضت الإدارة العامة لشرطة النجدة في الكويت، اليوم الخميس، على ثلاثة أشخاص حاولوا الهروب من منطقة "جليب الشيوخ" المعزولة احترازيا.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحفي: "أثناء قيام دورية تابعة لإدارة نجدة الفروانية بعملها في الساحة الرملية المطلة على امتداد طريق الغزالي، لاحظ أفراد الدورية 3 أشخاص يحاولون الهروب من المنطقة".

وأضاف البيان: "تم ضبط هؤلاء الأشخاص من قبل رجال الأمن وإحالتهم إلى الجهات الأمنية المختصة للتحقيق معهم".

يشار إلى أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الكويت شهدت ارتفاعًا في الآونة الأخيرة حيث وصلت إلى 3740 شخصا.

ولا يزال 2327 مريضا يتلقون العلاج من كورونا في الكويت، بمن فيهم 66 شخصا في العناية المركزة، و28 منهم في حالة حرجة.

وسجلت 24 حالة وفاة بوباء كورونا "كوفيد – 19"، فيما تماثل 1389 شخصا للشفاء.