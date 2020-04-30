مصر: أول حالة إصابة بفيروس كورونا شمال سيناء

أعلنت الصحة المصرية بمحافظة شمال سيناء في مصر، ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بالمحافظة، اليوم الخميس، وعزل صاحب الإصابة بمستشفى بئر العبد النموذجي.

وقالت مديرية الصحة والسكان بشمال سيناء في بيان لها، أن "نتيجة تحليل العينة تفيد حملها لفيروس كورونا المستجد، وبذلك تكون أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بمحافظة شمال سيناء، وهي معزولة حاليا بمستشفى بئر العبد النموذجي لتلقى العلاج اللازم".

وأضافت: "كما قامت فرق الترصد بعمل التقصي الوبائي، وأعمال التطهير لمنزل الحالة، وإجراءات متابعة المخالطين لها".

وأهابت مديرية الصحة، باتباع الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، خاصة في هذه الفترة الهامة والعصيبة.