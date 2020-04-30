منظمة "إسرائيلية" تطالب بعدم عقد صفقة تبادل أسرى مع حماس

طالبت منظمة "ألماغور" الاسرائيلية، اليوم الخميس، المستشار القضائي للحكومة، بعدم الموافقة على عقد صفقة تبادل اسرى مع حماس.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن منظمة "ألماغور"، وهي منظمة تجمع عائلات القتلى والمصابين، طالبت المستشار القضائي للحكومة، بأن يأمر الكابينت، بعد الموافقة على اجراء صفقة تبادل، خلال فترة الحكومة الانتقالية.



واوضحت ان مطالب هذه المنظمة، تأتي لمنع الأفراج عن أسرى فلسطينيين، من السجون الإسرائيلية، من الذين شاركوا في قتل أو إصابة أبنائهم ضمن هذه الصفقة.



واشارت يديعوت، إلى أن منظمة ألماغور، توجهت الى رئيس الوزراء نتنياهو، والى أعضاء الكابينت، وطلبت منهم عدم تنفيذ الصفقة، خوفا من الإفراج خلالها، عن أسرى شاركوا بقتل أبنائهم.



كشفت مصادر عبرية عن وجود مباحثات داخل الحكومة الإسرائيلية، لمناقشة الاتصالات مع حركة حماس، من خلال وسيط ثالث، بشأن عقد صفقة تبادل أسرى.