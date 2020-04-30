الصين تعلن رفضها الاتهامات الخاصة بفيروس كورونا

أعلنت الصين رفضها الاتهامات الموجهة لها بالمسؤولية عن تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" في العالم.

وقال نائب وزير الخارجية الصيني، يوي يوتشنغ: ""نعارض وضع الصين في قفص الاتهام من دون أي دليل على ذنبها، ومن ثم نبحث عن هذه الأدلة بمساعدة ما يسمى بالتحقيق الدولي. نحن ضد هذا التحقيق الدولي بشكل قاطع".

أعلن نائب وزير الخارجية الصيني في مقابلة صحفية، أن بلاده تدعو إلى تعاون دولي واسع في مجال دراسة أصول الفيروس التاجي "كوفيد – 19".

كما وصف يوي يوتشنغ مطالبة بعض الدول بتعويضات من الصين عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الفيروس التاجي، بـ"العبثية".

وأكد يوي يوتشنغ أن "ملاحقة الصين ومطالبتها بالتعويض مجرد مهزلة سياسية عبثية"، لافتا إلى أن بلاده ذاتها كانت ضحية للعدوى وتكبدت خسائر كبيرة.

وأضاف: "بما أن مطالبة الصين بالتعويضات تعد غير مبررة وغير قانونية، فبماذا تختلف عن الابتزاز من قبل أشخاص غير نزيهين؟".