اجراءات تخفيفية جديدة على المطاعم وتعليمات لأصحاب محلات الملابس

قالت محافظ رام الله والبيرة، الدكتورة ليلى غنام، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم التخفيف من الاجراءات المفروضة على المواطنين والتي تتعلق بعمل المطاعم في المحافظة، فيما أعلنت وزارة الاقتصاد عن اجراءات يجب اتباعها من قبل أصحاب محلات الملابس بعد قرار الحكومة بفتح هذا القطاع اسبوعيًا أيام الأحد والثلاثاء والخميس.

وأكدت غنام، أنه تقرر السماح للمطاعم بالعمل للطلبات الخارجية فقط، عن طريق طلبات التوصيل، ابتداء من صباح يوم السبت 2 أيار/ مايو المقبل مع مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة، حتى الساعة 7:30 مساءً.

وأشارت إلى أنه لن يتم السماح للمطاعم بفتح أبوابها واستقبال المواطنين، لافتة أن التوصية ستكون عبر الهاتف، على أن تقوم المطاعم بتوصيل الطلبات للبيوت.

وأوضح أن طواقم لجنة الصحة والسلامة العامة ستكثف الجولات الرقابية من أجل ضمان التزام المطاعم بالشروط التي تم اعلانها.

على الصعيد ذاته، شدد وزير الاقتصاد خالد العسيلي، على أصحاب الملابس توفير كل أدوات السلامة الصحية مثل: المعقمات والقفازات، ومنع الاكتظاظ وعدم استخدام غرفة تبديل الملابس، ومنع إرجاع أو تبديل البضائع.

وأكد وزير الاقتصاد، ان كافة الجهات المختصة تحاول إيجاد توازن بين صحة المواطن، ومنع انتشار الوباء، واستمرار عجلة الاقتصاد، وبناء على ذلك، يتم فح بعض القطاعات بشكل تدريجي بناء على معايير معينة.

وسجلت فلسطين المحتلة، أمس الأربعاء، 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 495 إصابة. وفق ما اعلنت عنه وزيرة الصحة مي الكيلة.