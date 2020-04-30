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صورة لقطار الزعيم تثير الغموض حول مصير كيم جونغ أون

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:34 - 30 ابريل 2020
زعيم كوريا الشمالية زعيم كوريا الشمالية
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أظهرت صور الأقمار الصناعية الملتقطة أمس الأربعاء قطارا متوقفا في مجمع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، المختفي منذ أيام، في مدينة وونسان الساحلية.

وذكر موقع "38 نورث"، وهو مشروع تابع لمركز أبحاث ستيمسون، أن الصور أظهرت قطارا قد يكون تابعا لكيم، وهو متوقف في محطة قطار تخدم المجمع، يومي 21 و23 أبريل.

وجاءت هذه الأنباء وسط التقارير المتضاربة حول مكان الزعيم الكوري الشمالي، حيث زعمت بعض المنافذ الإعلامية أنه قد يكون في حالة خطيرة بعد إجرائه لعملية جراحية.

وقال موقع "38 نورث": "لوحظ القطار لأول مرة في هذه المحطة في 21 أبريل، ومرة أخرى في 23 أبريل، ولكن لا يمكن تحديد ما إذا كان قد ظل واقفا في المحطة منذ ذلك الحين".

وأضاف: "وفي 29 أبريل ظل القطار في نفس الموضع"، لكنه أضاف: "لم تعد عربة المحرك (القاطرة) متوقفة في الجانب الجنوبي من القطار، ومن غير الواضح ما إذا كانت قد غادرت أو تم تحريكها إلى أسفل مظلة المحطة، ولكن في كلتا الحالتين لا يبدو أن القطار مستعد للمغادرة".

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