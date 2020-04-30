أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن أربعة أسرى من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم 30 أبريل/ نيسان أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

والأسرى هم:

الأسير رائد عبد الغني سليمان كنعان (43 عامًا) من نابلس المحكوم بالسجن 19 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير ضرار جمال طلال جاموس (40 عامًا) من سلفيت المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير نبيل محسن محمد أبو يابس (29 عامًا) من بيت لحم المحكوم بالسجن عشرة أعوام ومعتقل منذ عام 2013، وأمضى سبعة أعوام في السجون.

الأسير خالد خليل موسى السيلاوي (31 عامًا) من مخيم جباليا شمال قطاع غزة المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2011، وأمضى تسعة أعوام في سجون الاحتلال.