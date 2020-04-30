تفاصيل صرف الـ500 شيكل للأسر الفقيرة وكيفية اختيار الأسماء والمعايير

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الخميس 30/4/2020، أن الـ500 شيكل التي ستوزع على الأسر الفقيرة المتضررة من "فيروس كورونا" المستجد، ستصرف من "صندوق وقفة عز".

وأوضح داوود الديك وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في تصريحات إذاعية تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الوزارة ليس لها علاقة بالأموال التي ستوزع على الأسر الفقيرة هي فقط جهة تقدم الأسماء بحكم البيانات التي لديها.

وبين الديك، أن الوزارة وزعت استمارات سابقة لتسجيل الأسماء، حيث تم تسجيل 12000 اسم، فيما سيتم توزيع مبلغ وقدره 4,752,000 شيكل، بقيمة 500 شيكل، حيث ستبلغ عدد الأسر التي ستستلم الأموال 9500 أسرة.

ولفت الديك إلى أن الوزارة ستقوم بتسليم الأسماء لصندوق وقفة عز بالأسماء خلال الأيام القليلة المقبلة، لتلك الأسر التي تضررت من فيروس كورونا.

وبين أن الوزارة تقوم في الوقت الحالي بتدقيق بيانات المسجلين للوصول للعدد المحدد وهو 9504 أسرة، منوهاً إلى أنه في حال حصول الوزارة على مبالغ مالية أخرى من مصادر أخرى سيتم التحضير لأسماء جديدة.

وحول معايير اختيار الأسماء، بين الديك أن الاختيار سيكون للأسر التي ليس لها رواتب أو مصدر دخل، وذلك بعد التدقيق في الاستمارات التي تم تعبئتها وتتضمن معلومات أساسية خاصة بالأسرة كعدد أفراد الأسرة وتفاصيل الأبناء وإن كان هناك مصدر مالي أو حالة مرضية أو إعاقة.

وبخصوص العمال، فأكد الديك أنه لن يكون للعمال نصيب من ضمن الأسر التي ستستلم 500 شيكل، حيث أن وزارة العمل هي الجهة المتخصصة لهذه الفئة وتقوم بمساعدتهم.