"فضائية فلسطين اليوم" تطلق حملة تكافل (3)

تطلق "فضائية فلسطين اليوم" اليوم الخميس 30/4/2020، حملة تكافل (3) بالتعاون مع ملتقى الأعمال الخيري، مساهمة في التخفيف من انعكاسات الحصار الإسرائيلي ووباء “كورونا” المستجد على أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وقد أكد عامر خليل مدير مكتب "فضائية فلسطين اليوم" في غزة، أن "حملة تكافلوا (3) ستنطلق عبر شاشة القناة وعددٍ من المؤسسات الاعلامية الفلسطينية المُشاركة، وذلك تمام الساعة 02:00 ظهراً، لافتًا إلى الحملة الإغاثية لقيت استجابة سريعة وكبيرة من أهل الخير والمؤسسات الوطنية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وشخصيات اعتبارية وجمعيات خيرية أكدت على مشاركتها، ودعم للحملة.

وأوضح خليل في تصريح صحفي أن حملة تكافلوا (3)، تأتي وسط ظروف صعبة ومعقدة يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة منذ بدء الحصار الإسرائيلي قبل أكثر 13 عاماً، وتزامنًا مع فرض إجراءات احترازية لمنع تفشي وباء "كورونا" الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين الاقتصادية، وأثرت على كافة مناحي حياتهم.

وحول الفئات التي تستهدفها حملة التكافل قال مدير مكتب الفضائية في غزة: أن المستفيدين من الحملة الإغاثة هم الأسر الفقيرة والمعوزين ومن فقدوا مصالحهم واعمالهم بسبب إجراءات التي فرضتها جراء "كورونا"، لاسيما طبقة العمال، وأصحاب الدخل اليومي التي تعطلت أعمالهم.

وتأتي حملة (#تكافلوا) الثالثة كواحدة من الحملات التي أعلنت عنها "قناة فلسطين اليوم" لمساندة الناس والوقوف عند معاناتهم، وتأكيداً منها على أنها جزءَ لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني.

وكانت القناة أطلقت الشهر الماضي أولى حملاتها الإغاثية العاجلة وبالتعاون مع المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، وذلك مساهمة في التخفيف من انعكاسات وباء "كورونا" على الأوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

كما أطلقت "قناة فلسطين اليوم" حملة "تكافلوا" الثانية، بالتعاون مع الهيئة الخيرية لإغاثة الشعب الفلسطيني، وبمشاركة خيرية من هيئات ومؤسسات وفعاليات فلسطينية وعربية ودولية وفاعلي خير، حيث استهدفت اللاجئين في الفلسطينيين في سوريا، وتلقت القناة عشرات الاتصالات من متبرعين من أنحاء مختلفة من دول العالم.

وأهابت "قناة فلسطين اليوم" بالمؤسسات الإغاثية والإنسانية والميسورين وكل من هو قادر للمساهمة والمشاركة بالتبرع لصالح حملة "تكافلو3ا" عبر رقم واتساب من داخل فلسطين المحتلة 00970597900400 - ومن لبنان 0096171297503

وللتبرعات والمشاركات عبر الموجة المفتوحة للحملة من خلال الاتصال على الأرقام التالية ..

لبنان 0096171313198 - 009611842145

فلسطين 0097082840600 – 0097082840800