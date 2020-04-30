يهل علينا شهر الخير والبركات، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران، شهر رمضان المبارك، أحب الأيام الي الله عز وجل، حيث فيها يبحث جمهور المسلمين عن الأدعية التي تقربهم إلي الله وتقضي حوائجهم.

ويهتم الصائمون بمعرفة دعاء يوم 7 رمضان 1441 هـ ، او دعاء اليوم السابع من رمضان 2020 ، دعاء سابع يوم رمضان ، مكتوب أو صور أو فيديو، وتلك جميع الصيغ التي يبحث بها المحبين لمعرفة ادعية شهر رمضان المعظم.

فضل صيام شهر رمضان المبارك

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدي للناس، رمضان شهر الهدي والتقوي، ويعد من أعظم وأحب الشهور إلي الله وإلي المسلمين جميعاً، في شتي بقاع الأرض، حيث تزداد فيه الطاعات وتفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وتصفد فيه الشياطين، وينادي المنادين يا باغي الخير أقبل و يا باغي الشر أقصر، ويعتق فيه كل ليلة من الناس الكثير.

دعاء يوم 7 رمضان 1441 هـ

دعاء يوم 7 رمضان 1441 هـ: عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: “اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى صِيَامِهِ وَ قِيَامِهِ، وَ جَنِّبْنِي فِيهِ مِنْ هَفَوَاتِهِ وَ آثَامِهِ، وَ ارْزُقْنِي ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ بِدَوَامِ هِدَايَتِكَ يَا هَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ “.

دعاء اليوم السابع من رمضان 2020

دعاء اليوم السابع من رمضان 2020 : عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: “اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى صِيَامِهِ وَ قِيَامِهِ، وَ جَنِّبْنِي فِيهِ مِنْ هَفَوَاتِهِ وَ آثَامِهِ، وَ ارْزُقْنِي ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ بِدَوَامِ هِدَايَتِكَ يَا هَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ “.

حديث خير الأنام عن شهر رمضان الكريم

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: “من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر”.

دعاء سابع يوم رمضان

دعاء سابع يوم رمضان : عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: “اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى صِيَامِهِ وَ قِيَامِهِ، وَ جَنِّبْنِي فِيهِ مِنْ هَفَوَاتِهِ وَ آثَامِهِ، وَ ارْزُقْنِي ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ بِدَوَامِ هِدَايَتِكَ يَا هَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ “.

ثواب هذا الدعاء

“مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ فِي الْجَنَّةِ مَا يُعْطَى الشُّهَدَاءُ وَ السُّعَدَاءُ وَ الْأَوْلِيَاءُ”.

دعاء اليوم السابع من شهر رمضان

أهل علينا شهر رمضان ببركاته ورحماته فهو أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ، وتفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتستجاب فيه الدعوات وتتضاعف فيه الحسنات، ويأمل المسلمون من الله فيه أن تتقبل أعمالهم الصالحة لنيل الجنة والابتعاد عن النار .

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: “اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى صِيَامِهِ وَ قِيَامِهِ، وَ جَنِّبْنِي فِيهِ مِنْ هَفَوَاتِهِ وَ آثَامِهِ، وَ ارْزُقْنِي ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ بِدَوَامِ هِدَايَتِكَ يَا هَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ “.



