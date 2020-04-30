"إسرائيل" تقرر تخفيف قيود "كورونا" والصحة لا تريد العودة للمدارس

ذكرت مصادر عبرية اليوم الخميس 30/4/2020، أن حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" ستصادق على تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وأفادت "كان الإسرائيلية" أن حكومة الاحتلال تصادق، على إلغاء مسافة الـ100 متر ، وفتح الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة بشكل محدود.

كما ستصادق على فتح بيوت الضيافة والفنادق ذات الطوابق الارضية، وافتتاح دور السينما على ان تكون المسافة مترين بين الحاضرين.

ومن المتوقع افتتاح المجمعات التجارية الأسبوع القادم. وهذا الامر يلزم المراكز التجارية الحرص على تنفيذ تعليمات وزارة الصحة وأيضا مراقبة المتواجدين في المكان من خلال تطبيق.

ورغم قرارات الحكومة، إلا أن ما تسمى بوزارة الصحة الإسرائيلية تدفع نحو عدم العودة للمدارس في الأسبوع المقبل، وذلك على الرغم من التراجع في عدد الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد.

وتدرس الصحة إمكانية تقديم توصيات بعدم عودة أطفال جيل الطفولة المبكرة وطلاب الصفوف الأولى حتى الثالثة في المرحلة الابتدائية للمدارس، وعدم انتظام التعليم بموجب رفع التقييدات والإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا.