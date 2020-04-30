منع رامز جلال من الظهور على أي وسيلة إعلامية وام بي سي ترد

قررت نقابة الاعلاميين المصريين اليوم الخميس، منع ظهور الفنان ومقدم البرامج رامز جلال من الظهور على أي وسيلة إعلامية داخل مصر، وردت مجموعة "إم بي سي" على القرار باعتبار أن القرار شأن داخلي في مصر".

وقال نقيب الإعلاميين المصريين، طارق سعدة، اليوم الخميس، في تصريحات لقناة "النهار" المصرية : "أصدرنا قراراً بشأن الخروق التي ينتهجها برنامج رامز جلال، الذي يقدّم برنامج " رامز مجنون رسمي "، وبناء على بيان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، ونظراً للضرر الذي تعرض له المشاهد المصري، قررنا منع ظهور رامز جلال على أي وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين تسوية أوضاعه القانونية".

وأشار سعدة إلى أنه في حال عدم التزام رامز جلال بتسوية أوضاعه طبقاً للقانون، فسوف يعرّض نفسه للعقوبات الجنائية المنصوص عليها، مؤكداً أنه وفقاً لبيان النقابة، فإن "رامز جلال يمارس نشاطاً إعلامياً كمقدم برامج ، وقد تبين أن رامز جلال غير مقيد بجداول نقابة الإعلاميين، ولم يحصل على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام، مخالفاً بذلك ما نصت عليه المادتان 2 و19، من قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016".

وأضاف: "على قناة أم بي سي مصر تنفيذ قرار نقابة الإعلاميين المصريين، بناء على قانون النقابة الذي نص على الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي".

ويعتمد برنامج رامز جلال الجديد: "رامز مجنون رسمي" على خداع النجوم بطريقة كوميدية، وقد أثار ردود أفعال متباينة داخل مصر منذ بداية شهر رمضان.