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الاحتلال يداهم ضاحية شويكة شمال طولكرم ويعتقل 3 شبان

  • فلسطين اليوم - بيت لحم
  • 09:46 - 30 ابريل 2020
اعتقالات اعتقالات
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داهمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، منازل المواطنين في ضاحية شويكة شمال طولكرم، بالضفة المحتلة واعتقلت 3 مواطنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت: أمير أبو حيش، وسليم السليم وشقيقه وجدي، بعد أن داهمت منازل ذويهم في حي الظهرة في الضاحية.

وفي السياق ذاته، اطلقت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع باتجاه عشرات الشبان خلال مواجهات جرت فجر اليوم بمحاذاة جدار الضم العنصري غرب بلدة زيتا شمال طولكرم، في الوقت الذي كثفت فيه من تواجدها في المنطقة وشرعت بإغلاق الثغرات الموجودة على الجدار.

 

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