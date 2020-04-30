ألمانيا تحظر نشاط حزب الله بالكامل وتصنفه ارهابيا

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الخميس، حظر حزب الله اللبناني في جميع أنحاء البلاد، وصنفته إرهابيا.

وذكر متحدث باسم الداخلية الألمانية على "تويتر" أن عناصرها قاموا بعدد من المداهمات ضد أشخاص ينتمون لحزب الله، على ما أوردت وكالة "رويترز".

وتحدث المسؤول الألماني عن تدابير اتخذتها السلطات في عدد من الولايات الاتحادية بهذا الشأن منذ ساعات الصباح الباكر.

وباتت عملية حظر حزب الله على أجندة الحكومة الألمانية منذ العام الماضي، لا سيما بعد تقارير تحدثت عن زيادة نشاط عناصر الحزب في البلاد.

وبدأ البرلمان الألماني منذ أشهر بمناقشة عملية حظر حزب الله، بجناحيها العسكري والسياسي.

وكانت ألمانيا والاتحاد الأوروبي حددتا في السابق ما يسمى الجناح العسكري لحزب الله بأنه كيان إرهابي، بينما سمحت لجناحه "السياسي" بجمع الأموال وتجنيد أعضاء جدد في أوروبا.

ويعتقد مسؤولون أمنيون ألمان أن عدد العناصر المرتبطة بحزب الله في البلاد يصل إلى أكثر من 1000.

وأكد تقرير أصدرته وكالة استخبارية ألمانية عام 2019 أن عدد أعضاء حزب الله وأنصاره ارتفع من 950 في عام 2017 إلى 1050 في عام 2018.

ودعا حزب البديل في ألمانيا البرلمان إلى إصدار توصية للحكومة الألمانية، بحظر حزب الله بالكامل، من دون التفريق بين جناحينها العسكري والسياسي.