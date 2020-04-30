الغاء احتفالات يوم العمال العالمي الأول من أيار

أعلن أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، إلغاء الاحتفالات السنوية بالأول من أيار، يوم العمال العالمي للعام 2020، نظراً للمخاطر الصحية المصاحبة للتجمعات البشرية، في ضوء انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في بيان صحفي اليوم الخميس، جمهور العمال والعاملات، إلى الالتزام بتعليمات وإرشادات وزارة الصحة خلال عودتهم التدريجية للعمل وإعادة تشغيل عجلة الإنتاج، وتوخي قواعد وشروط وضوابط السلامة الشخصية والعامة.

وطالب العمال والعاملات بمطالعة دليل تعليمات (تجهيز أماكن العمل)، الذي نشره على صفحته الرسمية، وتضمن شروحاً مبسطةً لطرق منع انتشار فيروس (كوفيد-19) في أماكن العمل، وكيفية إدارة المخاطر الملازمة لانتشاره عند تنظيم الاجتماعات والفعاليات، وقواعد وقائية يجب مراعاتها عند السفر والتنقل وقبل الوصول لأماكن العمل.

كما دعا إلى ضرورة ارتداء الكمامات والقفازات الطبية واستخدام المعقمات الكحولية، والحفاظ على المسافات الأمنة بين العمال خلال أوقات الدوام وأثناء السفر وفي محطات الانتظار، لما لذلك من أهمية بالغة في الحد من الاختلاط الذي قد يؤدي لعودة الفايروس بشكل شرس قد يعقد ويعطل حياتنا من جديد.

وحذر أمين عام الاتحاد من مواصلة سماسرة بيع التصاريح تهريب العمال إلى سوق العمل الإسرائيلي، واستغلال ضائقتهم وحاجتهم للعمل، مشيرا إلى أن الاحتلال سهل منذ بدء حالة الطوارئ بتاريخ 5 آذار 2020م، فتح 300 ثغرة في جدار الفصل العنصري، لدخول وخروج العمال منها.

وقال: في الوقت ذاته، الحكومة الإسرائيلية تعتبر هؤلاء العمال غير نظاميين ودخلوا سوق العمل بشكل غير قانوني، ما يعني هدر حقوقهم العمالية.