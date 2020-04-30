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منظمة "إسرائيلية" تطالب بمنع أي صفقة تبادل للأسرى

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:50 - 30 ابريل 2020
صفقة أسرى صفقة أسرى
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طلبت منظمة ما يسمى بـ "ضحايا الإرهاب" الإسرائيلية المعروفة باسم "ألماجور"، من ما يسمى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت بالضغط على الحكومة لمنع عقد صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" أن المنظمة تقدمت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء الحكومة، بعدم الترويج لمثل هذه الصفقة وإتمامها خاصةً وأن الحكومة الحالية انتقالية، كما أن لذلك آثار استراتيجية سلبية على الوضع الأمني في حال تم إطلاق سراح أسرى فلسطينيين متورطين بهجمات قتل فيها إسرائيليين.

وقالت المنظمة في رسالتها "لا تسمحوا بتبادل الأسرى مع حماس".

وكانت قناة 13 العبرية كشفت الليلة الماضية عن اجتماع عبر الهاتف للجنة الوزارية المختصة بشؤون الأسرى، لبحث احتمالية عقد صفقة تبادل أسرى مع حماس، فيما هاتف منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيلي، عوائل الجنود وأبلغهم بتطورات تفاصيل ما يجري عبر أحد الوسطاء.

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