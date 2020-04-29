خبير أمريكي شهير ينصح بهذا العلاج للتصدي لفيروس كورونا

أعلن خبير الأوبئة ومستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدكتور أنطوني فاوتشي، اليوم الأربعاء، أن عقار رمديسيفير المضاد للفيروسات أظهر أثرا "واضحا" في علاج فيروس كورونا المستجد، (كوفيد19) .

وقال فاوتشي من البيت الأبيض إن "المعطيات تظهر أن دواء رمديسيفير ترك أثرا إيجابيا ومهماً في تقليص فترة شفاء" مرضى فيروس كورونا. مضيفاً أن هذا الأمر يثبت بأن الدواء قادر على التصدي للفيروس.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه شركة "غيلياد ساينسز" الأميركية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء ، أن عقارها رمديسيفير أظهر نتائج إيجابية على مصابين بكوفيد-19 في إطار تجربة سريرية واسعة، وتمت بالتشارك مع معاهد صحة أميركية.

وقالت في بيان إن غيلياد ساينسز تلقت نتائج إيجابية من الدراسة التي أجراها المعهد الوطني لأمراض الحساسية والأمراض المعدية على عقارها المضاد للفيروسات رمديسيفير لعلاج كوفيد-19.

وكانت الشركة بدأت اختبار هذا العقار ، بعد أن أظهر نجاحا في مواجهة النسخة السابقة من فيروس كورونا المعروفة بمتلازمة الشرق الأوسط، وفيروس سارس .