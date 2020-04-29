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نتانياهو يبحث مع وزراءه عقد صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 22:49 - 29 ابريل 2020
نتنياهو نتنياهو
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كشفت مصادر عبرية مساء اليوم الاربعاء أن منسق شؤون الاسرى والمفقودين "الاسرائيليين" يارون بلوم وضع عائلات الجنود جولدن وشاؤول في صورة الاتصالات مع حركة حما.س، لانجاز صفقة تبادل للأسرى.

و كانت القناة 13 العبرية كشفت مساء اليوم الأربعاء، النقاب عن جلسة مباحثات سرية أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع عدد من الوزراء، لبحث عقد صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس بقطاع غزة.

وقالت القناة، إن رئيس الوزراء نتنياهو، أجرى الأسبوع الماضي، جلسة نقاش عبر الهاتف، مع أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون الأسرى والمفقودين، لمناقشة الاتصالات مع حركة حماس، بشأن صفقة تبادل.

وأضافت القناة العبرية، أن هذه الجلسة كانت الأولى من نوعها، للجنة الوزارية لشؤون الأسرى والمفقودين، وأن منسق ملف الأسرى والمفقودين، يرون بلوم، تحدث مع عائلات الجنود الأسرى، وأبلغهم بوجود اتصالات مع حماس لعقد صفقة تبادل.

يشار إلى أن هناك 4 أسرى إسرائيليين لدى حركة حماس بغزة منذ خمس سنوات، هذا وما زالت حكومة نتنياهو تماطل في التقدم بملف الجنود الأسرى لدى حماس، وتتهم عائلات الأسرى الإسرائيليين الحكومة والجيش بإهمال قضية أبنائهم، المأسورين في قطاع غزة.

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