علامات ليلة القدر في شهر رمضان 2020

علامات ليلة القدر تهم المسلمين في شهر رمضان 2020 ويسعون لمتابعتها لما لهذه الليلة من أهمية كبيرة كون الله سبحانه وتعالى أكد أنها خير من ألف شهر، حيث يكثر فيها المسلمون الصلاة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء.

علامات ليلة القدر

الأولى : أن تكون لا حارة ولا باردة

الثانية : أن تكون وضيئة مُضيئة

الثالثة : كثرة الملائكة في ليلة القدر

الرابعة : أن الشمس تطلع في صبيحتها من غير شعاع

وإليكم أدلة علامات ليلة القدر

قال صلى الله عليه وآله وسلم : ليلة القدر ليلة طلقة لا حارة ولا باردة ، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة . رواه ابن خزيمة وصححه الألباني .

وقال صلى الله عليه وسلم : إني كنت أُريت ليلة القدر ثم نسيتها ، وهي في العشر الأواخر ، وهي طلقة بلجة لا حارة ولا باردة ، كأن فيها قمرا يفضح كواكبها ، لا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها . رواه ابن حبان .

وقال صلى الله عليه وسلم : إن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى . رواه ابن خزيمة وحسن إسناده الألباني .

وقال صلى الله عليه وسلم : وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها . رواه مسلم .

وهذه العلامات تظهر في اليوم الذي يلي ليلة القدر

وتلك العلامة بشارة لمن قام تلك الليلة

لأنها تكون بعد انقضاء ليلة القدر لا قبلها

وهناك علامات أخرى لكنها لا تثبت

مثل أنه لا تنبح فيها الكلاب ، ولا يُرمى فيها بنجم ، أو أن ينزل فيها مطر.