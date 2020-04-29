بومبيو يشير إلى اخت الزعيم في ظل التكهنات حول مصير كيم جونغ اون

أعطى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إشارة إلى "أخت الزعيم"، الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي يكتنف الغموض حول مصيره، عقب اجرائه عملية جراحية، وذلك خلال اجابته على سؤال حول مصيره، دون أن ينفي أي تكهنات تتعلق بصحة أو مصير زعم كوريا الشمالية.

وسئل بومبيو مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، عن مصير زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ومن يمكن أن يخلفه في حال توفي، فقال إنه لن يزيد عما تحدث به الرئيس ترامب يوم أمس.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم أمس، إنه على علم بحالة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون، وتمنى له "حظا طيبا".

وأضاف، "آمل أن يكون بخير... ولا أستطيع أن أقول لكم بالضبط. نعم، لدي فكرة جيدة عن حالته، لكن لا يمكنني التحدث عن ذلك الآن. سأتمنى له فقط حظا طيبا".

وتابع بومبيو، "كانت لدينا فرصة للتعرف عن قرب على بعض الأمور خلال زيارتنا إلى هذه المنطقة .. هناك التقينا مسؤولين عديدين وأخت الزعيم". مؤكداً أن سياسة الولايات المتحدة لن تتغير تجاه كوريا الشمالية، مجددا التزامه بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

ومع استمرار غياب زعيم كوريا الشمالية، سطع نجم أخته كيم يو جونغ ،باعتبارها خليفته المحتملة في قيادة البلاد ،في حال تأكد أن كيم لن يعود للسلطة مجددا.