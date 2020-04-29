مصر: الأول من مايو موعد اجازة عيد العمال

حددت وزارة القوى العاملة، موعد إجازة عيد العمال لهذا العام للعاملين بالقطاع الخاص يوم الجمعة المقبل الأول من مايو، وذلك بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وقال مصدر بوزارة القوى العاملة، إن غدًا الخميس يوم عمل عادي وليس إجازة بدلا من يوم الجمعة الموافق أول مايو -عيد العمال- وهي الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع العام والخاص.

وأكد المصدر أن اﻷجر يوم الجمعة مضاعف "مثلي الأجر" لمن يعمل في هذا اليوم -الأول من مايو عيد العمال-، موضحًا أن من لا يعمل في هذا اليوم سيحصل على أجر يوم واحد فقط ولا يقتطع من أجره شيء إذا حصل على إجازة.

وحول الحديث عن أخذ الخميس إجازة بدلاً من الجمعة، أكد أن ذلك يرجع إلى قرار مجلس الوزراء، ولو صدر قرار بذلك بشرط أن يشمل القطاع الخاص، بالطبع سيطبق على القطاع الخاص وسيعلن وزير القوى العاملة وقتها قرارًا جديدًا بذلك طبقا للقانون.

وكان منشور وزارة القوى العاملة، أعلن أن يوم الجمعة يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

وهنأ وزير القوى العاملة، جميع عمال مصر بهذه المناسبة، مؤكدًا تقديره الكامل لدورهم الوطني في بذل التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج في بناء مصر، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.