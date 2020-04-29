قبطان غواصة نووية يدفع ثمن حفلة شواء غاليا

تعرض قبطان غواصة نووية بريطانية إلى التسريح من الخدمة جراء سماحه بتنظيم حفلة شواء على ظهر السفينة النووية أثناء رسوها في أحد الموانئ البريطانية.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأربعاء، فإن البحرية البريطانية أعفت قائد الغواصة "إتش إم إس ترينشانت"، جون لويس، من مهام عمله، بعد أن خلصت لجنة التحقيق إلى أنه مذنب في حفل شواء على ظهر السفينة بخلاف التعليمات الصادرة بمنع التجمعات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت الصحافة البريطانية قد نشرت خبر حفل الشواء بفيديوهات قصيرة أظهرت كسر قواعد التباعد الاجتماعي التي تحدث عليها السلطات لمنع تفشي كورونا.

وتحدثت تقارير عن أن الضابط المسؤول تلقى أمرا عبر الهاتف بإيقاف حفل الشواء، لكنه سمح باستمراره.

وتخشى السلطات البريطانية من تكرار تفشي فيروس كورونا، كما حدث على متن حاملة الطائرات الفرنسية، شارل ديغول، وحاملة الطائرات الأميركية ثيودور روزفلت التي "غرقت في بحر من الكورونا".