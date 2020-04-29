موعد بث برنامج قلبي اطمأن الموسم الثالث 2020 للمقدم "غيث"

استطاع برنامج قلبي اطمأن الموسم الثالث 2020، أن يدخل إلى قلوب الكثيرين من العرب، فيما يبحث متابعوه موعد بث برنامج قلبي اطمأن الموسم الثالث 2020، نظرًا لما يقدم من محتوى مميز وجيد في مساعدة الفقراء والمساكين.

وحقق برنامج قلبي اطمأن الموسم الثالث، مشاهدات عالية وتفاعل كبير لدى النشطاء والمواطنين الذين لهم حسابات على منصات التواصل الاجتماعي منها (الفيس بوك وتوتير ويوتيوب).

ويقدم برنامج قلبي اطمأن الشاب "غيث" الذي يظهر وهو يساع الكثير من الفقراء والمساكين عبر برنامج الخيري.

وفي هذا المقال وضعت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" موعد بث برنامج قلبي اطمأن الموسم الثالث 2020، الذي استطاع ان يجذب له جمهور وواسع وكبير.

نبذة عن برنامج قلبي اطمأن :

برنامج قلبي اطمأن، هو برنامج خيري يقدمه الشاب "غيث" من الامارات وبث أول حلقات له في تاريخ 13 مايو 2018، فيما لاقت حلقات البرنامج تفاعلاً كبيرًا، لان محتوى برنامج قلبي اطمأن إنساني يساعد الفقراء والمساكين.

ويبث برنامج قلبي اطمأن على القنوات التالية :(قناة أبو ظبي، ونور دبي، mbc 1).



ويعرض برنامج قلبي اطمأن ثلاثين حلقة طوال أيام شهر رمضان كل عام، وحتى الآن عرض البرنامج ستة حلقات في شهر رمضان 2020.

الشاب "غيث" يعرض برنامجه الاجتماعي من دولة الامارات العربية ويقدم المساعدة للفقراء في بلدان عدة، مصر والأردن والعراق وسوريا وبعض دول افريقية.

ويتعمد فريق برنامج قلبي اطمأن ان يجعلوا شخصية "غيث" مجهولة وغير معلومة. وذلك لتركيز البرنامج في المقاوم الأول على عمل الخير.

وفي الموسم الثاني للبرنامج، عمد الفريق على تغيير ملابس "غيث"، من أجل عدم التعرف على شخصية "غيث" من قبل الجمهور.

حلقات من برنامج قلبي اطمأن للموسم الثالث 2020 :

وقبل أن نتعرف على شخصية مقدم برنامج قلبي اطمأن "غيث"، سنعرض لكم حلقات من البرنامج للموسم الجديد 2020:

وسنبث لكم الحلقة الخامسة من برنامج قلبي اطمأن الموسم الثالث :

موعد بث برنامج قلبي اطمأن الموسم الثالث 2020 :

ويقدم برنامج قلبي اطمأن الموسم الثالث حلقاته كل يوم في شهر رمضان على قناة أبو ظبي الامارتية، في تمام الساعة 16:20 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وفلسطين، وعند الساعة 18:20 في الامارات العربية، وعند الساعة 17:20 في المملكة العربية السعودية اليمن.

من هو "غيث" مقدم برنامج قلبي اطمأن :

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تداول نشطاء صورة يعتقد انها وجه مقدم برنامج قلبي اطمأن "غيث" الحقيقي.

والتقطت الصورة اثناء تصوير "غيث" حلقة جديدة من البرنامج في المملكة الأردنية، فيما شكك بعض النشطاء من حقيقة الصورة.

ونشرت صورة "غيث" على نطاق واسع عبر منصات مواقع التواصل.