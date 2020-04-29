حقيقة تدهور الوضع الصحي لمصابة بفيروس كورونا في غزة

تساءل الكثير من الناس في قطاع غزة عن حقيقة ما يُشار عن تدهور الوضع الصحي لحالة مصابة بفيروس كورونا في القطاع.

وكانت وزارة الصحة في رام الله مي الكيلة أكدت مساء اليوم الأربعاء 29-4-2020 ذكرت خلال مؤتمر الايجاز الصحفي حول فيروس كورونا، تسجيل حالة انتكاسه لمريض في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).

انتكاسة لمصاب بكورونا في غزة

حديث وزارة الصحة مي الكيلة دفع وزارة الصحة في قطاع غزة لتوضيح ما تحدثت به الوزيرة عبر المؤتمر الصحفي.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة: "لا صحة مطلقًا لما ورد على لسان وزيرة الصحة في رام الله حول انتكاس أحد الحالات في غزة".

وأكدت صحة غزة تعافي حالتين جديدتين ليصبح عدد المتعافين ١٢، بينما لا زال هناك ٥ حالات تحت العلاج.